TIM lancia offerta speciale 5G con tutto illimitato a 9,99 Euro al mese, ma attenzione

Dopo avervi illustrato le ultime tre offerte mobili di portabilità proposte da TIM, torniamo ancora una volta dall’operatore mobile italiano per illustrarvi una intrigante offerta telefonica mobile con tutto illimitato a 9,99 Euro al mese, persino con rete in 5G. Attenzione, tuttavia, ai requisiti per l’attivazione.

Come ripreso da MondoMobileWeb, dal 1° aprile 2022 i clienti TIM già legati lato rete fissa potranno accedere alla offerta ricaricabile TIM Premium Famiglia da 9,99 Euro al mese con chiamate illimitate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 5 Giga in 5G fino a 2 Gbps che diventano illimitati grazie al piano convergente TIM Unica per cui, come intuibile, si godono di benefici importanti quando si è in possesso di una linea fissa TIM e di almeno un numero mobile del medesimo operatore.

L’offerta TIM Premium Famiglia, nello specifico, varrà anche per soggetti diversi dal titolare della rete fissa, e per un massimo di cinque numeri. Con attivazione online il primo mese e la attivazione sono a costo zero, mentre la SIM in sé costerà 25 Euro di cui 20 di traffico telefonico incluso. Con TIM Unica, dunque, la mensilità di 9,99 Euro dovrà essere addebitata nella bolletta TIM della rete fissa, ottenendo così infine i Giga illimitati di traffico 5G su smartphone.

Ricordiamo, in conclusione, che TIM da questo mese ha lanciato una ondata di rimodulazioni per diverse offerte.