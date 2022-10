TIM lancia l'offerta WiFi Power: Superfibra a 10 Giga disponibile in 30 città

TIM annuncia oggi un nuovo passo in avanti nello sviluppo nelle reti di nuova generazione e comunica che è disponibile la nuova offerta TIM WiFi Power, che propone prestazioni fino a 10 Gigabit al secondo grazie alla tecnologia XGS-PON.

Con tale tecnologia TIM raggiunge già 4,2 milioni di unità immobiliari in oltre 30 città italiane, ed il piano è ovviamente di raggiungere un numero sempre maggiore di famiglie italiane.

Gli utenti avranno la possibilità di sottoscrivere l’offerta All Inclusive della gamma TIM WiFi Power che offre velocità fino a 10 Gigabit al secondo in download e 2 Gigabit in upload. Grazie al nuovo modem TIM 10Gb con connettore ottico a 10Gb integrato, standard WiFi 6 4x4 (a 2.4 GHz e a 5 GHz), 1 porta 10 Gb, 4 porte Gb-Eth e 2 porte USB 3.1, inoltre, i clienti potranno connettere oltre 100 dispositivi.

L’offerta può essere sottoscritta sul sito web di TIM al prezzo promozionale di 34,90 Euro al mese anzichè a 39,90 Euro, ed è disponibile anche in velocità 2,5 Gigabit al secondo per i clienti ancora non raggiunti dalla tecnologia XGS-PON.

“Dopo un anno di sperimentazione, siamo orgogliosi di poter lanciare in 30 città italiane un’offerta che segna un nuovo primato nel mondo delle telecomunicazioni targato, ancora una volta, TIM -afferma Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium Market Officer di TIM -. Con la fibra ad alte prestazioni offriamo da oggi su ampia copertura ai nostri clienti qualcosa di unico nel panorama italiano ed europeo, sinonimo di eccellenza. TIM WiFi Power è il meglio della connettività e dell’esperienza d’uso potenziato da un servizio d’assistenza ad alto valore aggiunto. Il nostro obiettivo è fornire la qualità migliore per far sì che tutte le persone e le imprese possano cogliere le opportunità offerte dal digitale e dai suoi continui sviluppi”.