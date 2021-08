TIM lancia offerta 'Limited Edition' per TIM Super Base Mega e Fibra per la rete fissa

Tra le promozioni TIM del momento abbiamo già visto le offerte di portabilità di agosto 2021 per la telefonia mobile, ma nelle ultime ore l’operatore italiano ha reso disponibili anche l'offerta “Limited Edition” per TIM Super Base Mega e TIM Super Base Fibra, pensata per la rete fissa e attiva fino al 20 settembre 2021.

Come ripreso da MondoMobileWeb, le offerte in questione prevedono rispettivamente la fornitura di Internet illimitato in FTTC e chiamate a consumo, oppure Internet in Fibra FTTH fino a 1 Gbps assieme alle chiamate a consumo, le quali sono tariffate a 0,19 Euro al minuto con scatto alla risposta di 0,19 Euro. La promozione in questione riguarda i costi di attivazione e mensili delle offerte TIM Super Base: entrambe vedono infatti un calo di 5 Euro al mese nella tariffa per i primi 6 mesi dall’attivazione, ai quali però può essere sommato un ulteriore sconto mensile di 5 Euro nel caso di attivazione della domiciliazione bancaria.

Così facendo, con entrambi gli sconti si arriva a 19,90 Euro al mese per i primi 6 mesi di entrambe le offerte, mentre in seguito e a tempo indeterminato il prezzo resterà pari a 24,90 Euro al mese. Nel caso di mancata attivazione della domiciliazione bancaria, invece, il costo finale sarà pari a 29,90 Euro al mese.

La promozione “Limited Edition” per TIM Super Base Mega e TIM Super Base Fibra è attivabile online e presso negozi aderenti, ma soltanto da nuovi clienti che desiderano attivare una nuova linea o effettuare la portabilità del numero fisso. Ricordiamo ancora una volta, in conclusione, che la promo in questione sarà disponibile soltanto dal 17 Agosto 2021 al 20 Settembre 2021.

