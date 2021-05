TIM lancia Promo 5G ON: passaggio al 5G per tutti a 5 Euro al mese

Dopo avere parlato dell’offerta lampo TIM Special 70, torniamo nel mondo di TIM per rendere nota all’utenza una nuova promozione denominata “Promo 5G ON” e pensata per convertire i Giga di traffico rete del piano tariffario a cui si è iscritti da 4G a 5G, opzione perfetta per chi vuole sperimentare velocità fino a 2 Gbps in download.

L’offerta, come mostrato dallo stesso operatore di Luigi Gubitosi tramite il sito ufficiale, viene proposta al costo di 5 Euro al mese per tutti i clienti con SIM ricaricabile già attiva e anche futuri clienti interessati all’attivazione di una nuova SIM. Tale cifra andrà aggiunta al prezzo dell'offerta a cui si è iscritti. L’unico requisito, ovviamente, è quello di possedere uno smartphone che supporti la rete di quinta generazione e di trovarsi in una città con antenne già installate.

Come attivare Promo 5G ON? Ci sono tre possibilità tra cui scegliere: visitare la pagina dedicata sul sito TIM e proseguire con l’attivazione online, recarsi in negozi fisici TIM e chiederne l’attivazione, oppure chiamare il numero gratuito 40916 o il Servizio Clienti 119 seguendo i passi da loro indicati. Ricordiamo che non è richiesto alcun costo di attivazione e l’addebito viene effettuato su credito residuo, carta di credito o conto corrente a seconda delle vostre preferenze.

TIM, intanto, si sta muovendo verso la conversione alle energie rinnovabili per i suoi impianti, grazie a un nuovo accordo con ERG per l’erogazione di energia 100% green per i prossimi dieci anni.