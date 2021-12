TIM lancia il servizio 'One Number' per chiamare e ricevere notifiche su smartwatch

TIM annuncia oggi il lancio del nuovo servizio "TIM One Number", che permette di duplicare il proprio numero di telefono mobile per usarlo su più dispositivi, dotato ognuno di una proprio eSIM con la stessa offerta della SIM "principale".

TIM One Number, sostanzialmente, permette di lasciare lo smartphone a casa per continuare ad effettuare e ricevere chiamate, ma anche ricevere notifiche, ascoltare musica in streaming ed essere connessi ad internet direttamente con il proprio smartwatch. L'esempio lampante è quello di una persona che va a correre e sceglie di non portare lo smartphone dietro, ma che desidera comunque ascoltare le proprie tracce preferite.

Il traffico effettuato sarà addebitato direttamente sulla linea collegata alla SIM principale, e sfrutterà le offerte e tariffe scelte.

TIM One Number non prevede alcun costo di attivazione: è necessario avere uno smartphone Android con 1,5GB di RAM e con Android 6.0 e versioni successive o un iPhone con iOS 15.2 e successive. Chiaramente, gli smartwatch devono essere compatibili con il servizio e devono essere dotati di connettività LTE.

L'offerta ha un costo di 4,99 Euro al mese, con i primi tre mesi offerti da TIM ino al 31 Gennaio 2022. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina di TIM One Number.