TIM lancia Steel New GPRO contro Iliad: offerta limitata da 7,99 Euro al mese

Dopo avere aggiornato la lista di offerte 5G Power Unlimited, TIM passa all’offensiva proponendo sul mercato una offerta da 7,99 Euro al mese esclusiva per clienti Iliad: si chiama TIM Steel New GPRO e sarà disponibile per un periodo limitato solo presso alcuni negozi.

Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, lo scorso 27 maggio 2022 l’operatore telefonico italiano guidato da Pietro Labriola ha reso disponibile presso alcuni punti vendita aderenti tale offerta sottoscrivibile esclusivamente da nuovi clienti che provengono da Iliad e richiedono la portabilità del numero. Salvo modifiche all’iniziativa, resterà però accessibile solamente presso alcuni punti vendita TIM aderenti sfruttando dei codici coupon interni.

Ma di cosa si compone questo piano tariffario? TIM Steel New GPRO ha un pacchetto dati con minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, SMS senza limiti sempre verso tutti e 80 Giga di Internet mobile in 4G, il tutto a 7,99 Euro al mese. L’attivazione richiede dunque il pagamento di 22,99 Euro, suddiviso in 5 Euro di attivazione, 10 Euro di SIM e prima mensilità anticipata.

Non è chiaro esattamente quali negozi TIM aderenti abbiano deciso di includere TIM Steel New GPRO nel loro catalogo; pertanto, non vi resta altro che recarvi presso un punto vendita della società e richiedere se è disponibile.

A proposito di Iliad, eccovi la lista di offerte Iliad disponibili a inizio giugno 2022.