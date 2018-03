Tim lancia TIMpersonal: l'opzione di mobile banking lanciata con HYPE

lancia una novità sul fronte del mobile banking con la carta, in partnership con, la soluzione di moneta elettronica messa a punto dal Gruppo Sella.

I clienti mobili TIM, grazie all’App TIMpersonal, scattando semplicemente un selfie per il riconoscimento, possono richiedere gratuitamente una carta prepagata virtuale su circuito Mastercard e accedere ai servizi per la gestione del denaro e pagamenti via smartphone.

In particolare dall’App è possibile consultare il saldo della carta, scambiare denaro con i contatti della propria rubrica (peer to peer), pagare nei negozi convenzionati tramite smartphone ed effettuare ricariche telefoniche. I clienti possono richiedere inoltre la versione “fisica” della carta e usarla per gli acquisti, anche in modalità contactless, e prelevare gratuitamente presso tutti gli ATM nel mondo.

La carta TIMpersonal “powered by Hype”, è l’unica prepagata che permette di domiciliare l’addebito delle offerte TIM mobili e del servizio di Ricarica Automatica. Si può infatti ricaricare attraverso altra carta di credito o bonifico e, per massima sicurezza, si può scegliere quando metterla in pausa o riattivarla istantaneamente da App o ancora di limitare temporaneamente gli acquisti online, quelli nei negozi fisici o disabilitare il prelievo di contanti tramite bancomat. TIM prevede anche 1 Gb gratuito di traffico dati ogni mese, per il primo anno, a coloro che utilizzano l’App TIMpersonal per gestire la carta.

Con TIMpersonal lo smartphone diventa uno strumento per abilitare la “digital life” nella Gigabit Society. Con questa soluzione i clienti TIM hanno un set di servizi digitali evoluti e sempre più personalizzati, in grado di offrire una user experience basata su un’interfaccia unica, semplice ed immediata per pagare con il credito telefonico anche biglietti per il trasporto pubblico, parcheggi, accessi alle ZTL ed effettuare la ricarica elettrica delle auto in numerose città italiane.