TIM lancia il nuovo TIMVision Box Atmosphere 4K HDR con audio Bang & Olufsen

Proprio in vista del Natale, ed a poche settimane dal lancio dell'offerta TIMVision con tre mesi di Serie A e Champions League, l'operatore telefonico presenta il nuovo decoder "TIMVision Box Atmosphere", che permette di accedere a tutti i contenuti del catalogo e garantisce un'esperienza ancora più coinvolgente.

A livello tecnico, il TIMVision Box Atmosphere garantisce la visione dei contenuti in Full HD ed 4K HDR, a cui si aggiunge la qualità sonora garantita da Bang & Olufsen, con tanto di supporto Dolby Atmos integrato.

Presente anche l'Assistente Google che consente di attivare la ricerca direttamente con la voce, anche se la TV è spenta e senza la necessità di utilizzare il telecomando come microfono. In questo modo si potranno scorrere i contenuti presenti nel catalogo TIMVision ma anche scorrere le app Android TV.

TimVision Box Atmosphere, analogamente al precedente set top box supporta le principali applicazioni di streaming come Disney+, Netflix, ma anche DAZN, Infinity+, Prime Video, Discovery+, TIMMusic e TimGames.

Il nuovo dispositivo utilizza la modalità di fruizione dei contenuti live in Multicast, che consente di distribuire in streaming eventi live massivi, ottimizzando la diretta. Il decoder supporta anche la tecnologia wireless WiFi 6 per un collegamento ancora più stabile ed integra anche il sintonizzatore DVB-T2.