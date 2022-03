TIM lancia tre nuove offerte mobili per portabilità a partire da 7,99 Euro al mese

Giusto una settimana fa vi abbiamo riportato le offerte TIM di portabilità disponibili a marzo 2022, ma a quanto pare l’operatore italiano ha voluto lanciare 3 nuove promozioni a partire da 7,99 Euro al mese presso i suoi negozi: ecco tutti i dettagli da sapere, ma attenzione alle tempistiche fissate!

Come riportato da MondoMobileWeb, TIM ha lanciato tre nuove offerte mobili ricaricabili attivabili dai clienti provenienti da altri operatori virtuali. La prima e più economica è TIM Supreme New da 7,99 Euro al mese con minuti illimitati verso tutti, SMS senza limiti e 70 Giga di Internet, con costi di attivazione e SIM pari a 0 Euro. L’attivazione sarà effettuabile dalla maggior parte degli operatori virtuali presenti in Italia, eccetto per Iliad, Lycamobile, Kena, Very Mobile e ho. Mobile.

TIM Special LE da 9,99 Euro al mese comprende lo stesso pacchetto dati dell’offerta precedente, eccetto per la dotazione di 100 Giga di Internet. L’attivazione, inoltre, costa 5 Euro. In questo caso, però, la portabilità sarà effettuabile anche da Iliad, mentre tra i grandi assenti figurano Lycamobile, CoopVoce, Kena, Very Mobile, ho. e Fastweb.

Conclude l’elenco TIM Super LE da 9,99 Euro al mese, sempre con chiamate illimitate, SMS senza limiti e 100 Giga, con costo di attivazione pari a 5 Euro. Trattandosi del medesimo bundle di TIM Special LE, viene naturale chiedersi quale sia la differenza tra le due offerte: ebbene, consiste negli operatori che potranno attivare la promozione, in quanto sarà accessibile solamente a clienti provenienti da Fastweb, CoopVoce, Tiscali, BT Italia, BT Enia e Vianova.

Nel mentre, prestate attenzione alle rimodulazioni TIM in arrivo ad aprile!