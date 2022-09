TIM lancia WiFI Special Young: offerta da 21,90 euro al mese per rete fissa, solo under 30

L’operatore telefonico italiano per eccellenza, TIM, oltre ad avere preparato l’offerta Power Supreme Easy con 100 Giga a 7,99 euro al mese ha pensato di lanciare TIM WiFi Special Young Fibra, Mega e ADSL, promozioni speciali per la rete fissa dedicata a studenti e giovani famiglie.

Come riportato da MondoMobileWeb, queste offerte generazionali proposte dal marchio blu saranno disponibili dall’11 al 24 settembre 2022 salvo proroghe per i nuovi clienti TIM tra 18 e 30 anni. Le promozioni, nello specifico, sono tre: TIM WiFi Special Young Fibra, Mega e ADSL.

TIM WiFi Special Young Fibra consente di accedere alla connessione Fibra fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload; il pacchetto Mega opera tramite FTTC (fibra su strada e rame fino casa) per un massimo di 200/20 Mbps rispettivamente in download e upload, o FTTE (rame con VDSL fino a casa) 100/20 Mbps. Infine, il pacchetto ADSL si ferma a 20 Mbps in download.

La promozione TIM WiFi Special Young ha un costo unico, pari a 21,90 euro al mese, e va attivato a tempo indeterminato; include Internet senza limiti e chiamate a consumo, con 0,19 euro al minuto verso rete fissa o mobile. Inoltre, chi attiva questa offerta può accedere a 6 mesi di Amazon Prime a costo zero, con cancellazione automatica dell’abbonamento una volta trascorso il periodo.

