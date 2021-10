TIM lancia xTE TIM Cross 5G: 100 Giga in 5G a 14,99 Euro al mese

Mentre prosegue l’offerta TIM xTE Unlimited L da 18,99 Euro al mese con tutto illimitato e 5G incluso, il medesimo operatore telefonico lancia un’ulteriore promozione denominata xTE TIM Cross 5G da 14,99 Euro al mese, con un pacchetto dati che potrebbe interessare a diversi utenti.

xTE TIM Cross 5G è un’offerta telefonica che include mensilmente minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero nazionale, fisso o mobile che sia, assieme a SMS senza limiti verso tutti e 100 Giga di rete mobile anche in 5G ove disponibile. Per il roaming UE, invece, si parla di 9 Giga. Il prezzo, come detto inizialmente, è pari a 14,99 Euro al mese a tempo indeterminato con rinnovo tramite credito residuo; la prima mensilità sarà invece pari a 9,99 Euro al mese.

Ma a chi è dedicata questa promozione? Si tratta di un’offerta di portabilità con un prezzo scontato, ma non accessibile a tutti. Come riportato da MondoMobileWeb, infatti, le offerte della serie “Cross” sono pensate da TIM per i clienti TIM per la rete fissa che potrebbero avere intenzione di cambiare operatore mobile e passare anche in tal caso a TIM. In altre parole, l’iniziativa vale soltanto per i clienti selezionati dalla società, i quali potranno dunque effettuare la portabilità da altri operatori nazionali.

E se il cliente volesse disattivare la linea fissa in seguito? In tale caso, TIM aumenterà il costo mensile di xTE TIM Cross 5G da 14,99 Euro a 19,99 Euro al mese.

Sempre a proposito del medesimo operatore, pochi giorni fa ha lanciato l’offerta TIM Magnifica per la fibra fino a 10 Gigabit.