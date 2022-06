TIM lancia Young Full da 7,99 Euro al mese: 100 Giga in 5G per under 25

TIM prosegue con l’ampliamento delle proposte per i suoi potenziali clienti: oltre al solito, classico elenco di offerte di portabilità di maggio 2022, l’operatore italiano lancia oggi 31 maggio 2022 l’offerta TIM Young Full da 7,99 Euro al mese pensata per la portabilità esclusivamente per i clienti TIM under 25.

Ancora una volta sono i colleghi di MondoMobileWeb a segnalare la disponibilità di TIM Young Full presso i negozi fisici TIM come offerta mobile Operator Attack: il pacchetto proposto alla detta mensilità di 7,99 Euro include minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili italiani, SMS senza limiti e 100 Giga anche in 5G. Insomma, il meglio del meglio per i giovani.

Il costo di attivazione è pari a 5 Euro ed è possibile richiedere sin da subito l’accesso al servizio di ricarica automatica. La portabilità, invece, è effettuabile esclusivamente se si è clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb o di altri operatori virtuali. TIM Young Full include poi anche TIMMUSIC senza costi aggiuntivi, consentendo così a tutti i clienti di accedere a un catalogo di 50 milioni di brani senza pubblicità alcune.

Si segnala, infine, che è possibile accedere a Giga illimitati in convergenza con TIM Unica e che in roaming UE si può accedere a un massimo di 9 Giga al mese. In caso di utilizzo di tutto il traffico dati a disposizione, invece, TIM scala 1,90 Euro ogni 200 MB fino al massimo di 1 GB.

A proposito di rete di quinta generazione, lo scorso 20 maggio il 5G TIM si è espanso in altre 16 località italiane.