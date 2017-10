TIM: Lucca verso il modello Smart City con le nuove reti fisse e mobile

: Grazie ad un investimento di 4 milioni e mezzo di euro Lucca è tra le principali località italiane a poter vantare infrastrutture telefoniche di nuova generazione che sono pienamente operative al servizio di cittadini e imprese.

Gli interventi infrastrutturali riguardanti la realizzazione delle reti a banda ultralarga nella città per la telefonia fissa e mobile sono stati illustrati oggi dal Sindaco Alessandro Tambellini , dall’Assessore all’Innovazione Gabriele Bove e da Alessandro Bettini, Responsabile Access Operations Toscana Ovest di TIM.

Dall’avvio del progetto che ha visto TIM impegnata nella realizzazione della nuova rete in fibra ottica NGAN (Next Generation Access Network) e di quella mobile 4G e 4G Plus a Lucca le reti in banda ultralarga sono già realtà, crenado così i presupposti per lo sviluppo verso il modello “Smart City”.

Per la posa dei cavi sono state utilizzate le infrastrutture esistenti sia di proprietà di TIM sia pubbliche, come ad esempio quella per la pubblica illuminazione. In caso di scavi, sono state utilizzate tecniche e strumentazioni innovative a basso impatto ambientale che hanno minimizzato i tempi di intervento, l’area occupata dal cantiere, l’effrazione del suolo, il materiale asportato, il deterioramento della pavimentazione e, conseguentemente, i ripristini stradali.

A Lucca il programma di copertura, con oltre 115 chilometri di cavi in fibra ottica (di cui 4 chilometri utilizzando, soprattutto nel centro storico, i cavidotti della pubblica illuminazione), ha già consentito di collegare una rete di 207 armadi stradali alle centrali di Lucca Porta Elisa, Lucca S.Anna, Lucca S.Angelo, S.Cassiano a Vico, Monte S.Quirico, Ponte S.Pietro, Piazzano, Ponte a Moriano, Nozzano e S.Lorenzo a Vaccoli: è stata in tal modo servita la quasi totalità della popolazione comunale. La rete in fibra ottica di TIM raggiunge ad oggi oltre 31.000 unità immobiliari in termini di servizi disponibili: entro l’anno saranno circa 35.000.

Il risultato raggiunto conferma l’impegno di TIM e dell’Amministrazione Comunale per portare la connessione Internet fino a 200 Megabit/s a famiglie e imprese, ponendo in questo modo Lucca nell’élite delle città italiane dove sono disponibili i servizi “Fibra” di TIM basati sulla tecnologia FTTCab (Fiber to the Cabinet).