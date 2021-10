TIM Magnifica è arrivata: ecco la nuova Fibra di TIM fino a 10 Giga

TIM è pronta a un ulteriore step evolutivo. Nella sua offerta è finalmente disponibile l'attesissima Fibra TIM Super fino a 10 Gigabit, che prende ufficialmente il nome di TIM Magnifica.

La nuova proposta commerciale prevede, per i comuni coperti dalla tecnologia, una velocità massima in download di 10Gbps e in upload fino a 2Gbps.

Grande entusiasmo nelle parole di Stefano Siragusa, Chief Revenue, Information & Media Officer di TIM, il quale ha affermato che "Grazie alla soluzione tecnologica TS+ nasce la nuova fibra di TIM, fino a 10 volte più veloce, potente, stabile e sicura, semplicemente Magnifica [...] Siamo certi che con questa offerta esclusiva andremo a soddisfare la crescente domanda, accelerando al tempo stesso la digitalizzazione del Paese".

Questo piano si poggia sullo standard FTTH-XGS-PON attraverso la soluzione TIM TS+, in grado di aumentare sino a 10 volte le prestazioni dell'attuale offerta su tecnologia GPON. Al costo di 49.90 Euro al mese, la nuova offerta includerà anche il nuovo Modem 10 Gb e Magnifica Backup, che consente di navigare da subito attraverso rete mobile. Inclusi anche i servizi TIM Quality Care e TIM Prima Classe, che offrono rispettivamente un bonus in bolletta per eventuali insoddisfazioni in assistenza e il secondo un accesso propritario al 187 dalle ore 8 alle ore 20.

L'offerta TIM Magnifica è disponibile in prima fase di sperimentazione e per la prima volta in Italia nelle città di Milano, Torino, Trento, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, Taranto e Brindisi.