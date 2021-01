TIM, multa da 1 milione di Euro per la rimodulazione del piano base

L'AGCOM, nell'ultima delibera pubblicata sul proprio sito, ha annunciato di aver sanzionato per 928mila Euro l'operatore telefonico TIM a seguito della rimodulazione applicata al Piano Base e che ha portato un rincaro da 1,99 Euro al mese per gli utenti.

La rimodulazione in questione è entrata in vigore lo scorso Gennaio 2020, ed ha riguardato vari utenti intestatari di SIM con piani a consumo con costo fisso. Secondo i commissari, che hanno avuto modo di analizzare la documentazione presentata dall'operatore telefonico, tale modifica contrattuale ha portato ad una modifica delle condizioni sottoscritte dagli utenti al momento dell'attivazione delle promozioni.

Secondo l'AGCOM, "la possibilità di modificare un contratto incontra il limite insito nella stessa funzione modificativa: questa non può porre in essere una nuova obbligazione, perché in tal caso andrebbe oltre la modifica, comportando, come nella fattispecie in esame, la costituzione di una nuova prestazione e l’oggettivo stravolgimento dell’identità del rapporto contrattuale principale". E' stato anche rilevato, inoltre che “l’introduzione di un costo fisso mensile per numerose offerte di rete mobile a consumo ha leso il diritto degli utenti di poter fruire dei servizi secondo la tariffazione prescelta al momento dell’adesione ai diversi piani di base impattati dalla condotta censurata. Va considerato, inoltre, il rilevante vantaggio economico conseguito dalla Società, atteso che la condotta, attuata a partire dal 29 febbraio 2020, ha interessato (omissis) di clienti ed è tuttora in atto. Pertanto, la violazione può ritenersi di durata media ed entità molto consistente”.

L'AGCOM osserva anche che TIM non ha attuato "alcuna misura idonea a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione contestata, limitandosi, prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio, ad adottare iniziative utili esclusivamente a garantire maggiore completezza e trasparenza delle informazioni relative alla facoltà di passare gratuitamente ad altro piano a consumo senza costi fissi e a individuare procedure di gestione tempestiva dei reclami pervenuti tramite il servizio di assistenza clienti”.

Sempre parlando di rimodulazioni, ricordiamo che da Febbraio 2021 entreranno in vigore alcune nuove modifiche contrattuali per TIM.