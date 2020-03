TIM: multa da 116 milioni per lo sviluppo della fibra. La società pronta all'appello

Nella serata di ieri l'AGCM ha annunciato una multa a TIM da 116 milioni di Euro per aver posto in essere una "strategia anticoncorrenziale preordinata a ostacolare lo sviluppo" degli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultralarga.

Il procedimento si è concluso lo scorso 25 Febbraio 2020. I commissari sono arrivati a sanzionare "le condotte di TIM volte a ritardare nelle aree dove ce ne sarebbe stato più bisogno lo sviluppo della fibra nella sua forma più innovativa, ovvero l’FTTH (Fiber To The Home)".

Nella delibera si legge che "TIM ha posto ostacoli all’ingresso di altri concorrenti, impedendo sia una trasformazione del mercato secondo condizioni di concorrenza infrastrutturale, sia il regolare confronto competitivo nel mercato dei servizi al dettaglio rivolti alla clientela finale."

In particolare, l'operatore telefonico avrebbe deciso una modifica "non profittevole dei piani di copertura di tali aree durante lo svolgimento delle le gare ed ha intrapreso, contestualmente, iniziative legali strumentalmente rivolte a ritardare le medesime".

Il comportamento è stato ritenuto grave, ed ha portato alla pesante sanzione.

E' stato altresì anche sottolineato che "TIM ha inoltre operato una rimodulazione della propria offerta di servizi di accesso alla rete in fibra ottica, valida per l’intero territorio nazionale, tesa a prosciugare preventivamente il bacino di domanda contendibile dagli altri operatori, anche attraverso un abbassamento al di sotto del livello di costo dei prezzi di alcuni servizi. Sul mercato dei servizi di telecomunicazioni alla clientela finale, TIM ha immesso in commercio offerte promozionali inclusive di elementi idonei a legare contrattualmente il cliente per una durata temporale eccessiva".

Immediata è la reazione di TIM, che ha annunciato le intenzioni di presentare ricorso contro una decisione definita "ingiustificata".

Un portavoce ha affermato che "il provvedimento dell’AGCM suscita inoltre perplessità, anche perché le presunte condotte anticompetitive di TIM vengono valutate in maniera del tutto diversa dal Regolatore del settore (AGCOM)".

Secondo l'operatore telefonico, l'AGCOM si sarebbe più volte occupata dei temi trattati nell'istruttoria, valutando positivamente il fatto che TIM abbia immediatamente bloccato gli investimenti nelle aree bianche senza commercializzare i propri servizi ultrabroadband ed ha rinunciato a tutti i contenzioni in essere sulle gare Infratel coinvolgenti Open Fiber.

L'Autorità inoltre avrebbe anche riconosciuto "il valore delle importanti iniziative realizzate recentemente da TIM per favorire lo sviluppo della concorrenza, anche infrastrutturale, nel mercato della banda ultralarga: il lancio di un piano per la realizzazione di reti in fibra in 39 città, invitando i concorrenti interessati al coinvestimento, per ridurre costi e tempi di completamento, e l’introduzione di nuove e più convenienti offerte per i concorrenti per la realizzazione di reti proprietarie in fibra".

Nella nota diffusa da TIM viene anche osservato che la "principale contestazione oggetto della decisione fa riferimento a un progetto di investimento nelle aree a fallimento di mercato (cosiddette Aree Bianche), considerato da AGCM abusivo nei confronti di Open Fiber che, in tali aree, dovrebbe costruire con soldi pubblici un’infrastruttura in fibra che arrivi nelle case (così come richiamato dall’AGCM), cosa che invece non è avvenuta come anche evidenziato in diverse sedi istituzionali".

In settimana TIM e Disney hanno annunciato la partnership per Disney+.