TIM, nuova rimodulazione da Febbraio 2021: le offerte coinvolte

Nuova rimodulazione per TIM a partire dal 15 Febbraio 2021. Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, l'operatore telefonico in queste ore sta invitando alcuni utenti che a partire dalla metà del prossimo mese alcune offerte saranno rimodulate.

A quanto pare, infatti, ad essere coinvolte saranno alcune offerte internet mobile a tempo, per cui è previsto un abbassamento dei costi mensili ad importi variabili. Le novità riguardano anche l'espressione di tali offerte: attualmente infatti vengono indicate le ore di navigazione, ma successivamente il limite di traffico verrà indicato in Gigabyte.

Nella comunicazione, nello specifico, si legge che "a partire dal 15 febbraio 2020, per esigenze legate all’evoluzione delle piattaforme di rete, alcune offerte Internet non più in commercializzazione, che hanno ancora un plafond di traffico dati mensile espresso in ore di navigazione, saranno aggiornate con il passaggio ad un plafond di traffico dati mensile espresso in Giga. Per tutte le offerte interessate, TIM agevolerà il cliente con una riduzione del costo mensile dell’offerta, di importo variabile in funzione della specifica offerta attiva".

La maggior parte delle offerte coinvolte non sono più disponibili in commercio, ma TIM sta comunque informando gli interessati attraverso SMS.

Chiaramente, come stabilito dal codice delle comunicazioni, gli utenti interessati dalla rimodulazione avranno 30 giorni di tempo per decidere cosa fare: sarà anche possibile effettuare il recesso ad un altro operatore gratuito.