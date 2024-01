TIM, nuove rimodulazioni su mobile: rincari fino a 2,49 Euro

Con un comunicato pubblicato sulla pagina TIM informa, l’operatore telefonico ha confermato che dal primo addebito successivo al 3 Marzo 2024, il prezzo di alcune offerte aumenterà “per esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato”.

Nella fattispecie, TIM sottolinea che ad essere impattate saranno alcune offerte mobili per i clienti ricaricabili, per cui è previsto un rincaro che va da 0,99 a 2,49 Euro al mese. I clienti interessati saranno comunque informati tramite messaggio personalizzato nel corso dei prossimi giorni, con tutti i dettagli della rimodulazione.

Ad alcuni TIM dà anche la possibilità di arricchire la propria offerta scegliendo tra 50 gigabyte di traffico dati aggiuntivi al mese, a costo zero ed interessi zero, o attivare in maniera gratuita l’opzione 5G sulla propria promozione.

L’operatore telefonico evidenzia anche che “fermo restando il diritto di recedere dal contratto senza costi né penali, nei termini di seguito indicati, in alternativa, i Clienti interessati potranno aderire all’offerta che TIM ha riservato loro, con gli stessi costi e 2 Giga in più rispetto alla loro attuale offerta, inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo CONFERMA ON, entro il 29 febbraio 2024. Si precisa che per tale richiesta occorre creare un nuovo messaggio SMS da inviare al numero 40916, non essendo possibile rispondere direttamente al messaggio SMS informativo ricevuto”.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito TIM informa.