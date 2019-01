TIM, nuove rimodulazioni per gli utenti ricaricabili

L'arrivo di Iliad sul mercato italiano non sembra fare paura agli operatori telefonici, che continuano con la loro opera di rimodulazione ai danni degli utenti. Quest'oggi tocca a TIM, che ha annunciato una nuova serie di modifiche unilaterali al contratto che entreranno in vigore il prossimo 25 Febbraio.

L'operatore telefonico blu infatti sta informando gli utenti che alcune offerte ricaricabili (non più commercializzate) subiranno un rincaro che va tra i 0,99 ed 1,99 Euro al mese per i rinnovi successivi al 25 Febbraio.

Nelle ultime ore la compagnia sta inviando il classico SMS informativo, ma è possibile controllare se la propria offerta rientra nelle rimodulazioni chiamando il numero gratuito 409168. In alternativa è possibile anche collegarsi alla propria area clienti dall'applicazione o il sito web o semplicemente chiamare il 119 e chiedere spiegazioni ad uno degli operatori.

Per coloro subiranno un aumento di 1,99 Euro al mese è prevista l'attivazione entro il 24 Febbraio di una promozione a scelta tra minuti illimitati a tempo indeterminato o 20 gigabyte al mese per 1 anno. L'attivazione può essere effettuata direttamente dall'applicazione.

In caso di rimodulazione da 0.99 Euro, invece, si può scegliere tra l'attivazione di minuti illimitati gratis per 1 mese o 5 gigabyte gratis per 1 mese.

Chiaramente, è anche possibile effettuare il recesso gratuito.