TIM, tutte le offerte di portabilità di agosto 2021: si parte da 9,99 Euro al mese

Dopo avere visto l’offerta TIM Power Pro da 8,99 Euro al mese per la portabilità da WindTre, disattivata dalla stessa TIM giusto nelle ultime ore, diamo un’occhiata al resto della gamma di offerte operator attack proposte ad agosto 2021 dall’operatore telefonico di Luigi Gubitosi, le quali partono da 9,99 Euro al mese.

Si parte da TIM Special Limited Edition, pacchetto che propone minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso qualsiasi numero nazionale e 70 Giga di rete mobile (assieme a 6 Giga in Roaming UE e Regno Unito) a 9,99 Euro mensili. L’offerta in questione, però, può essere attivata solo da clienti che provengono da Iliad, PosteMobile, Spusu e altri operatori virtuali minori.

TIM Super Limited Edition è un’altra offerta che propone sempre minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico internet mobile (assieme a 6 Giga in Roaming) a 9,99 Euro al mese, ma in questo caso l’attivazione può essere effettuata solo da clienti nuovi che provengono da Fastweb Full, CoopVoce, Tiscali, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Welcome Full.

Ultima offerta segnalata è TIM Special Per Te, la quale include minuti illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale e 50 Giga in massimo 4G (assieme a 7 Giga in Roaming) a 9,99 Euro al mese; mancano quindi gli SMS. L’attivazione è effettuabile solo nel caso di portabilità da ho. Mobile, Lycamobile e qualsiasi altro operatore virtuale con l’eccezione di Kena Mobile e Very Mobile.

Ricordiamo che con queste offerte viene attivata automaticamente anche TIM Safe Web Plus Mobile a 1,99 Euro al mese (primo mese gratuito) e che per non attivarla è necessario esplicitarlo al rivenditore. I costi di attivazione previsti sono pari a 12 Euro per TIM Special Per Te e a 0 Euro nel caso di TIM Special LE e TIM Super LE, ai quali vanno però sommati i 10 Euro per la nuova SIM salvo promozioni.

Sempre a proposito di TIM, recentemente la società ha siglato un accordo con Iliad per l’accesso di quest’ultimo alla fibra FTTH di FiberCop.