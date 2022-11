TIM, tutte le offerte di portabilità disponibili a novembre 2022: si parte da 7,99 euro

Il futuro di TIM è già deciso: entro fine 2022 le tariffe verranno adattate all’inflazione, potenzialmente dando origine a una serie di rimodulazioni per le offerte già attive nel Belpaese. Ciononostante, qualcuno potrebbe comunque risultare interessato alle offerte di portabilità TIM di novembre 2022.

Vediamo dunque l’elenco completo, accessibile come ogni mese sulla pagina TIM dedicata ai piani di portabilità da altri operatori mobili nazionali. Esattamente come a ottobre, dunque, il pacchetto dati più economico è TIM Wonder FIVE da 7,99 euro al mese, il quale comprende SMS e chiamate illimitati verso tutti assieme a 70 Giga di Internet – che diventano illimitati se si ha una offerta TIM per la rete fissa attiva. Questa offerta, ancora una volta, è attivabile soltanto nel caso in cui si abbia una SIM di MVNO come PosteMobile, Fastweb e CoopVoce.

I clienti Iliad potranno attivare soltanto TIM Wonder SIX da 9,99 euro al mese, sempre con messaggi e minuti senza limiti, ma con 100 Giga. I clienti Lyca e ho. Mobile, dunque, potranno accedere esclusivamente a TIM Wonder da 9,99 euro al mese senza SMS, con 50 Giga e chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in tutta Italia.

Dulcis in fundo, i clienti di operatori come Vodafone, WindTre, Very Mobile e Kena potranno attivare il pacchetto più costoso TIM 5G Power Smart da 14,99 Euro al mese. Al suo interno si trovano 25 Giga in 5G (50 se si attiva la Ricarica automatica), e sempre chiamate e messaggi senza limite alcuno.

Anche per questo mese non manca il costo di attivazione fissato a 25 euro per tutte le offerte, di cui 20 euro caricati sulla SIM come credito residuo; il primo mese, invece, è gratis.

Vi rimandiamo, in chiusura, alle offerte Iliad di novembre 2022.