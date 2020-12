TIM, oggi 1 Dicembre 2020 scattano le nuove rimodulazioni per i clienti di rete fissa

Dicembre 2020 si apre con una serie di rimodulazioni per i clienti TIM. Come ampiamente comunicato dall’operatore telefonico sulle bollette, da oggi entrano in vigore le nuove modifiche unilaterali per i clienti di rete fissa.

Ad essere interessati sono coloro che hanno attivato le offerte dati diverse da TIM Super tra agosto e settembre scorso.

Nello specifico, come indicato sulla fattura inviata ad Ottobre 2020, “per esigenze di carattere economico dovute anche al mutamento delle politiche commerciali” è stato aumentato di 0,50 Euro il costo della bolletta cartacea. Attraverso questa modifica TIM vuole spingere i propri clienti ad utilizzare i sistemi digitali di fatturazione, ed anche ridurre l’uso della carta per tutelare l’ambiente. E’ infatti possibile disattivare la ricezione della fattura cartacea direttamente dal proprio profilo personale sul sito web di TIM o chiamando il 187 e seguendo la voce guida.

Non si tratta della prima rimodulazione per TIM: lo scorso 1 Ottobre erano scattati altri aumenti per alcune offerte, a cui è stato aumentato il costo.

Ovviamente, come previsto dal codice di consumo, fino ad ieri 30 Novembre è stata data la possibilità di recedere gratuitamente tramite PEC o raccomandata.

Anche voi siete stati impattati da questa modifica? Fatecelo sapere attraverso la sezione commenti della notizia.