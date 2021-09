TIM: da oggi l'attivazione delle SIM e di TIMVision Calcio e Sport si fa in tabaccheria

Importante novità dal fronte TIM. L'operatore telefonico ha infatti comunicato che da oggi i clienti potranno attivare le SIM direttamente nelle tabaccherie ed accedere al mondo TIMVision Calcio e Sport.

La società infatti ha siglato un accordo con Federazione Italiana Tabaccai e LIS Holding per concludere in tabaccheria l'esperienza di acquisto per renderla più semplice e diffusa.

Il servizio è disponibile in oltre 6.000 tabaccherie Puntolis ma verrà esteso progressivamente su tutto il territorio nazionale. Grazie alla capillarità della rete di tabaccherie, quindi, i clienti potranno scegliere il punto vendita più comodo e vicino alla propria abitazione dove ritirare ed attivare la TIMVard.

Il cliente, dopo aver prenotato la SIM sulla pagina dedicata e scelta l'offerta più adatta, potrà ritirarla ed attivarla comodamente presso la tabaccheria, mentre successivamente riceverà via mail la documentazione contrattuale.

Sempre nelle tabaccherie, inoltre, sarà possibile anche trovare un QR Code per ricevere tutte le informazioni sull'offerta TIMVision Calcio e Sport. Ricordiamo che fino al 12 Settembre sarà possibile accedere alla promozione Calcio e Sport di TIMVision che propone a 19,99 Euro al mese per quattro mesi (per poi passarea 29,99 Euro) il calcio di DAZN e Mediaset Infinity+, con tutta la Serie A e la Champions League. Incluso nell'offerta anche TIMVision Box.