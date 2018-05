TIM: da oggi è possibile usare il credito telefonico per acquisti sui App Store

TIM ha annunciato che da oggi dà la possibilità ai propri utenti di utilizzare il credito telefonico per effettuare gli acquisti su App Store, Apple Store, iTunes ed iBooks. Questa nuova, interessate novità sarà disponibile per i clienti che posseggono una SIM ricaricabile, e segna un passo in avanti importante nel settore dei micropagamenti.

Utilizzare questo servizio è semplice. Ai clienti TIM, con un Apple ID nuovo o esistente, basterà scegliere nelle impostazioni dell’account l’opzione “Addebito Telefonico” come metodo di pagamento per App Store, Apple Music ed iTunes dal proprio iPhone, iPad, iPod touch e Mac, o su iTunes dal proprio PC.

La nuova opzione sarà immediatamente disponibile e consentirà di acquistare i contenuti in un solo tocco dai propri dispositivi Apple, inclusi Apple TV ed Apple Watch.

Tra i contenuti sono inclusi, app, musica, film, show televisivi, così come l’abbonamento ad Apple Music e lo spazio di archiviazione su iCloud.

Il credito telefonico è un metodo di pagamento sicuro e semplice da utilizzare e nessuna informazione personale viene condivisa con terze parti.

Per tutte le informazioni su questo nuovo servizio, vi rimandiamo alla pagina ufficiale lanciata oggi da TIM e raggiungibile attraverso questo indirizzo. Nella stessa pagina sono disponibili anche delle guide sull'utilizzo dell'opzione.