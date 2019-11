TIM omaggia alcuni suoi clienti con 10 Giga gratis al mese per un anno

10 Giga gratis per un anno, niente costi di attivazione e disattivazione gratuita al termine dei 12 mesi. Potrebbe sembrare un'utopia per alcuni, ma questo è l'omaggio che alcuni clienti di TIM si sono inaspettatamente trovati sul proprio smartphone.

In particolare, stando a quanto riportato da Mondomobileweb, l'operatore telefonico ha avviato un'iniziativa dedicata ad alcuni clienti selezionati che permette a questi ultimi di ottenere 10 Giga al mese per un anno senza dover sostenere alcun tipo di costo. Il traffico dati va ad aggiungersi a quello già disponibile e "di default" si può navigare in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. In parole povere, si tratta di una di quelle promozioni "ad personam" che gli operatori telefonici propongono ai propri clienti in modo "privato", spesso tramite SMS o attraverso l'applicazione ufficiale.

Chi non ha ricevuto una comunicazione da parte di TIM non può quindi attivare questa "offerta". Per farvi un esempio concreto, sembra che alcuni utenti abbiano trovato questa promozione all'interno della sezione "Offerte Per Te" dell'applicazione dell'operatore telefonico. In ogni caso, l'iniziativa messa in atto da TIM ha stupito diversi utenti per via della sua "bontà". Insomma, spesso si sente parlare male degli operatori telefonici, ma questa volta coloro che sono stati selezionati non possono di certo lamentarsi.