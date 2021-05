TIM: on-air lo spot dedicato a TimVision, Netflix e al film su Roberto Baggio

Da sabato è in onda il nuovo spot di TIMVISION, la TV di TIM, che permetterà ai suoi clienti abbonati a Netflix di rivivere il grande calcio con “Il Divin Codino”, il film in uscita esclusiva su Netflix il 26 maggio 2021, che racconta la storia di Roberto Baggio, il grande campione che sul campo e fuori ha saputo emozionare tutti gli italiani.

Lo spot vede la direzione creativa di Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, ed è stato trasmesso per la prima volta durante la finale della TIMVISION Cup del 19 maggio scorso, essendo stata TIM la società sponsor principale della Finale di Coppa Italia per la stagione 2020/2021, e da sabato 22 maggio 2021 su tutte le principali reti nazionali.

La scenografia dello spot è di Marco Calzavara, mentre i costumi di Daniela Ciancio. Il direttore della fotografia è Massimo Foletti, la casa di produzione Armosia, l’Executive Producer è Emanuele Cadeddu e la post produzione è di Frame by Frame. Infine, la colonna sonora della pubblicità è un adattamento di “This Is Me” dal film del 2017 The Greatest Showman, chiamato in questo caso “Questa è TIM”.

A proposito di TIM e servizi streaming, l’operatore telefonico ha fornito indicazioni riguardo i futuri investimenti su DAZN per migliorare la qualità dello streaming.