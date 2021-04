TIM è l'operatore mobile preferito dagli italiani, ma Iliad cresce più di tutti

Il primo Osservatorio AGCOM del 2021 giunto in queste ultime ore ha analizzato molti dettagli riguardanti il mondo tech in Italia, dalla diffusione della fibra ottica - che in Friuli ora ha finalmente raggiunto il 99% delle famiglie - all’uso dei social e le preferenze relative agli operatori mobili. A tale proposito, TIM svetta su tutti.

I dati, ripresi anche da MondoMobileWeb, parlano infatti di circa 103,9 milioni di SIM complessive e di un calo di tale cifra su base trimestrale del -0,2%, ma analizzano anche le quote di mercato. A guidare la lista di operatori è TIM con il 29% (in calo, però, del -0,7%), seguita da Vodafone con il 28,9% (+0,2%) e WindTre con il 25,7% (con il calo peggiore, -1,8%). Tra gli operatori minori Iliad ha registrato una crescita dell’1,9% per giungere al 7% della quota di mercato, mentre Poste Mobile si trova al 4,2% e gli altri MVNO si contendono il 5,1% restante.

È interessante osservare la situazione del mercato senza considerare le SIM Machine2Machine, ovvero solamente le SIM utilizzate da persone e non da macchine. In tal caso, infatti, WindTre cala del 2,2% ma si trova in vetta alla classifica con il 27,7% di quota di mercato. Seguono TIM con il 26,6%, Vodafone con il 23,9%, Iliad con il 9,3% per una crescita del +2,7%, Poste Mobile con il 5,6% e gli operatori restanti con il 6,9%.

Giungendo infine ai dettagli sul traffico dati mobile, a dicembre 2020 il volume è aumentato del 51,5% rispetto al dicembre 2019, complice soprattutto la pandemia di COVID-19 che ci ha costretti a restare a casa. In tutto, quindi, sono stati registrati consumi totali per 6.440 Petabyte da parte di 56,3 milioni di SIM.

Intanto TIM sta lavorando sul cambio del sistema di rinnovo delle offerte, atteso per l’implementazione dal 30 maggio 2021.