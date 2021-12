TIM Party per Capodanno regala Giga illimitati: come ottenerli e durata

Dopo il rilancio delle offerte xTE a partire da 4,99 Euro al mese, TIM pensa ai suoi clienti per Capodanno regalando Giga illimitati per le feste di fine anno. Per ottenerli è necessario iscriversi a TIM Party e sia la durata che le tempistiche di attivazione sono limitate, dunque vediamo rapidamente i passaggi necessari.

Nel caso in cui siate clienti TIM e facciate già parte del programma di fidelizzazione TIM Party, allora vi basterà avere del credito residuo sulla SIM e un’offerta a tempo indeterminato ancora attiva, e il gioco è fatto. Se non siete ancora iscritti, allora potrete farlo rapidamente tramite app dell'operatore o sito Web ufficiale dell’iniziativa.

Su quest’ultimo sarà sufficiente premere o cliccare su “Entra in TIM Party” ed effettuare il login con il proprio numero di telefono TIM. Dopodiché sarà lo stesso operatore a guidarvi nell’accesso ai Giga illimitati, i quali saranno disponibili per l’attivazione fino alla mezzanotte di venerdì 31 dicembre e saranno utilizzabili dal momento dell’attivazione per due giorni. L’iniziativa si ricorda essere valida solamente entro i confini nazionali, mentre nel Regno Unito e in Roaming UE potrete godere di 6 Giga aggiuntivi rispetto alla quota prevista dal proprio piano tariffario.

Se avete seguito tutti i passaggi indicati ma avete ancora dubbi sull’attivazione o meno dell’offerta sul vostro numero, allora sarà sufficiente effettuare una rapida verifica tramite sito Web indicato, app TIM ufficiale o numero gratuito 409161.

Nel frattempo TIM raggiunge il record europeo di velocità del 5G, addirittura assestandosi a quota 5 Gigabit al secondo.