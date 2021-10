TIM Party da domani regala Giga illimitati per tre giorni: come ottenerli

Mentre continuano a essere disponibili le offerte TIM xTE per clienti selezionati, con prezzi mensili a partire da 4,99 Euro, l’operatore italiano rilancia i Giga illimitati per 3 giorni tramite TIM Party dal 15 al 17 ottobre 2021. Dato che l’attivazione non è automatica, vediamo assieme come ottenerli.

Come ripreso anche da MondoMobileWeb, l’iniziativa in questione resterà attiva da domani, venerdì 15 ottobre 2021, fino a domenica 17 ottobre 2021. Essa permetterà ai clienti TIM per rete mobile di ottenere la navigazione online illimitata per ben tre giorni, ovviamente con utilizzo responsabile; tuttavia, per accedervi sarà necessario essere iscritti al programma di fidelizzazione TIM Party.

L’accesso sarà dunque possibile tramite portale Web dedicato a TIM Party, tramite applicazione My TIM o, ancora, mediante il sito ufficiale TIM. Una volta effettuata la richiesta, sarà possibile verificare lo stato di attivazione sempre tramite le appena citate piattaforme o chiamando il numero gratuito 409161. Si prevede un’attesa massima di 48 ore dalla richiesta, mentre i Giga saranno usufruibili dal momento dell’attivazione fino alla mezzanotte del terzo giorno.

Sebbene l’offerta senza limiti valga solamente sul territorio nazionale, questa promozione si allarga anche al Roaming UE offrendo 6 Giga aggiuntivi nei paesi UE e nel Regno Unito. In conclusione, segnaliamo che la dicitura “illimitati” in realtà presenta un limite pari a 600 Giga mensili; trattandosi di una quota difficilmente raggiungibile, salvo utilizzo intenso della rete, da smartphone risulterà a tutti gli effetti come una offerta illimitata.

Sempre a proposito di TIM, la società di Luigi Gubitosi ha lanciato il servizio internet satellitare TIM Super Sat da 100 Mbps.