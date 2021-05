TIM Party regala Giga illimitati per tre giorni in occasione della Festa della Mamma

TIM a fine aprile 2021 ha regalato gigabyte illimitati con TIM Party 2.0 ad alcuni clienti più fidelizzati, ma ora vuole fare il bis in occasione della Festa della Mamma: domenica 9 maggio 2021, infatti, sarà una giornata in cui i clienti dell’operatore telefonico di Luigi Gubitosi potranno godere di traffico Internet illimitato su smartphone.

Spieghiamo come accedervi nel dettaglio: a partire dalla giornata di ieri 7 maggio 2021 e fino alle 23:59 di oggi 8 maggio 2021 risulta possibile attivare l’iniziativa Giga Illimitati 3gg, ma solo se si è clienti TIM Party con SIM ricaricabili con offerta dati a pagamento e a tempo indeterminato. Per farlo sarà sufficiente recarsi sulla pagina Web ufficiale di TIM Party e seguire le indicazioni del sito, oppure tramite MyTIM o con numero gratuito 409161, così da ottenere infine il traffico mobile senza limiti per la Festa della Mamma.

Ci sono alcune indicazioni fondamentali: l’attivazione sarà richiedibile solo se si ha credito residuo sulla SIM e l’offerta sarà fruibile solamente nel rispetto dei principi di buona fede, ovvero limitandosi a 600 Giga di utilizzo. Infine, questa promozione estende gratuitamente anche il traffico dati in Roaming UE e Regno Unito aggiungendo 6 Giga per la durata della promo stessa.

Anche Vodafone ha voluto pensare a un’iniziativa analoga: accedendo all’assistente digitale TOBi sarà possibile ottenere offerte con Giga illimitati, Special o servizi di vario tipo per un mese di prova gratuito, tutto ciò solo in occasione dell’evento a tema Festa della Mamma. Ci saranno quiz che permetteranno, in seguito alla risposta, di attivare il programma di fidelizzazione Happy Black Limited Edition con mese gratis (e rinnovi successivi a 2,99 Euro mensili), assieme anche a Infinito Special e altre offerte personalizzate Special con Mese Vodafone.

TIM intanto sta dando il via allo spegnimento della rete in rame a partire da Trento, per poi proseguire anche nel resto del Belpaese.