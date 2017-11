TIM porta la fibra a 200 megabit a Sora, in provincia di Frosinone

Ancheentra nella lista delle località italiane scelte daper il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che permette di utilizzare da casa e dall’ufficio la connessione superveloce fino a 200 Megabit al secondo in download.

Da oggi nello storico comune del frusinate sono disponibili i servizi in fibra ottica per cittadini e imprese. Nel centro urbano di Sora la rete ha raggiunto la quasi totalità della popolazione attraverso più di 26 chilometri di cavi in fibra, grazie al collegamento di 56 cabinet stradali alle centrali di Sora Centro, Sora San Domenico e Carnello.

Il Sindaco Roberto De Donatis si è detto particolarmente soddisfatto di questa collaborazione con TIM: “È una grande soddisfazione vedere l'avvio dei servizi di banda ultralarga di TIM sul nostro territorio. Grazie a questo investimento sul fronte delle comunicazioni tecnologiche, da oggi la quasi totalità dei cittadini e delle aziende di Sora possono usufruire di una connessione sempre veloce e sicura”. L’Assessore alla Politica per la Trasparenza Amministrativa Sandro Gemmiti ha commentato: “È motivo di particolare orgoglio per la nostra Amministrazione proseguire nell’ impegno di essere sempre all’avanguardia sul fronte dell’innovazione tecnologica e della trasformazione digitale della società”.