TIM potenzia la sua offerta gaming digitale con Xbox Series X|S in promozione limitata

Dopo il servizio per gaming in streaming TIMGAMES, lanciato con oltre 200 giochi da TIMVISION Box, smartphone e tablet Android, TIM arricchisce ancora una volta la sua offerta per il gaming introducendo sul suo catalogo le console Xbox Series X e Xbox Series S di Microsoft. Ora sono anche disponibili in sconto, fino al 29 novembre!

TIM pensa così ai videogiocatori di tutte le età, proponendo su tim.it le console della società di Redmond. Dal gaming alla visione di film e serie TV in streaming da piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+, ogni contenuto sarà disponibile per tutta la famiglia.

Con TIM è possibile vivere un’esperienza di gioco potenziata dallo streaming grazie alle sue reti di nuova generazione. Esempio chiave è l’offerta TIM Magnifica con fibra fino a 10Gbps grazie allo standard FTTH-XGS-PON. Attualmente resta disponibile in sperimentazione in un numero limitato di città (Milano, Torino, Trento, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, Taranto e Brindisi) ma si prevede un rollout diffuso negli anni a venire, sulla base della compatibilità nelle varie stazioni TIM interessate.

Per maggiori informazioni su tutte le offerte in questione, visitare il sito ufficiale tim.it.

Intanto, l'operatore italiano si allea con Google e include Google One da 100GB con due offerte mobili 5G.