Tim prepara l'addio a DAZN: già chiamati Sky ed Amazon per la Serie A

Tracciati i bilanci della stagione di Serie A appena conclusa su DAZN, si guarda già al prossimo campionato che prenderà il via in anticipo per via dei Mondiali. Tra i broadcaster c’è già grande fermento, visto che le novità potrebbero essere ancora una volta importanti.

Secondo quanto riportato da La Stampa, TIM starebbe lavorando per liberarsi dall’accordo con DAZN da 340 milioni di Euro all’anno ed allo stesso tempo vorrebbe trovare accordi con altre piattaforme.

L’operatore telefonico, per questo motivo, avrebbe già parlato con Sky ed Amazon per capire se questi potrebbero essere interessati ad acquisire i diritti televisivi della Serie A. Sul piatto non c’è solo il fattore economico, ma anche il flop di ascolti che ha registrato la Serie A 2021/22.

Amazon potrebbe essere interessata a rimpolpare l’offerta calcistica dopo che nella stagione passata ha proposto una partita di Champions League a settimana in maniera completamente gratuita su Prime Video. E’ chiaro però che un eventuale arrivo della Serie A richiederebbe il pagamento di un extra.

Ovviamente interessata potrebbe essere anche Sky, che è rimasta orfana della Serie A lo scorso anno, quando si è aggiudicata solo il pacchetto per trasmettere tre partite a settimana in co-esclusiva con DAZN. Nelle prossime settimane sono attese novità.