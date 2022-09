TIM prepara Power Supreme Easy, offerta da 7,99 euro al mese con 100 Giga

L’inizio di un nuovo mese significa per gli operatori telefonici italiani che è il momento di aggiornare il catalogo o attivare offerte speciali: dopo il buono Amazon da 10 euro in regalo con Very Mobile, ecco a voi l’offerta TIM Power Supreme Easy da 7,99 euro al mese in arrivo tra pochi giorni.

Ad anticipare il debutto di questa promozione sono stati i colleghi di MondoMobileWeb: secondo quanto riportato, il 12 settembre prossimo i clienti di operatori come Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri MVNO minori potranno passare a TIM attivando l’offerta Power Supreme Easy da 7,99 euro al mese con un pacchetto dati competitivo. Troviamo, difatti, 100 Giga di Internet mobile in 4G con download a massimo 150 Mbps, SMS illimitati verso tutti e chiamate senza limiti verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale. In caso di attivazione con addebito su credito residuo, allora si parla invece di 50 Giga.

Dopo l’attivazione, i nuovi clienti TIM avranno una prima mensilità gratuita; il costo dell’attivazione, invece, è pari a 10 euro salvo promozioni locali. Se si è già clienti dello stesso operatore lato linea fissa, allora è possibile rendere illimitati i Giga di traffico mobile sfruttando il piano TIM Unica. In Roaming nell’Unione Europea, infine, rammentiamo che è possibile accedere a 7 Giga di Internet; una volta esauriti, è necessario pagare 0,238 euro per ogni MB consumato.

