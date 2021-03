TIM si prepara allo switch off del 3G: spegnimento atteso per il 2022

TIM ha avviato in questi giorni la procedura necessaria per introdurre un nuovo profilo Internet con upload a 300 Mbps, ma c’è anche un altro grande progetto su cui l’operatore telefonico sta lavorando, ovvero lo spegnimento completo della tecnologia 3G in Italia, previsto per il 2022.

Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, la società di Luigi Gubitosi si sta preparando allo switch off del sistema radiomobile di terza generazione, punto fondamentale del piano strategico per il periodo 2021-2023 che prevede anche lo sviluppo delle reti 4G, 5G e in fibra ottica per rimediare al grande problema del digital divide in Italia.

Lo spegnimento del 3G dovrà avvenire per forza nel 2022 in quanto le licenze per lo standard UMTS e UMTS 2100 MHz scadranno il 31 dicembre 2021, ma anche perché tali frequenze dovranno essere utilizzate in combinazione a quelle già in uso per il 4G così da potenziare la rete mobile e il 5G.

Curiosamente, il 2G ci saluterà molto più tardi: TIM ha infatti scritto nella relazione citata che la data di fine del servizio GSM attualmente fissata in Italia è il 31 dicembre 2029, sebbene la stessa tecnologia sia ancor meno usata del 3G. La fase di preparazione per entrambe le reti, quindi, è doveroso che abbia inizio in questo periodo così da passare completamente a 4G e 5G.

Se volete sapere di più riguardo il futuro pensato da TIM, vi rimandiamo all’articolo dedicato all’annuncio del piano industriale 2021-2023.