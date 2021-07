TIM presenta le offerte TIM Wonder: minuti, SMS illimitati e 70 Giga a 9,99 Euro al mese

Dopo avere visto le offerte TIM xTE per telefono mobile, oggi è il momento di parlare delle nuove offerte operator attack TIM Wonder, pensate per utenti che provengono da determinati operatori virtuali e che offrono anche fino a 70 Giga di traffico mobile, assieme a minuti e SMS illimitati, per 9,99 Euro al mese: ecco tutti i dettagli.

Nella lista proposta dall’operatore telefonico di Luigi Gubitosi figurano allo stato attuale due offerte operator attack attivabili solamente online: TIM Wonder Six è decisamente la più interessante e propone minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti e ben 70 Giga di traffico dati in 4G a 9,99 Euro al mese. Sono compresi, inoltre, 6 Giga mensili in Roaming nell’Unione Europea. Questa offerta è attivabile per i clienti che vogliono effettuare la portabilità da operatori come Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Tiscali e altri operatori virtuali minori, esclusi ho. Mobile e LycaMobile.

Per questi ultimi operatori citati, invece, è disponibile TIM Wonder con minuti illimitati di chiamate e 50 Giga di traffico Internet (dunque mancano gli SMS nel pacchetto) sempre a 9,99 Euro al mese. Anche in questo caso, però, ci sono i 6 Giga di traffico mensile in Roaming UE e nel Regno Unito.

Per entrambe le offerte in questione è valida una promozione per cui non è necessario pagare un’anticipazione del primo mese dell’offerta; ciononostante, il prezzo di attivazione della SIM è pari a 25 Euro, di cui 20 di traffico incluso (da cui quindi non verrà scalato il primo mese dell’offerta) e 5 per la scheda in sé. Non è segnalata, infine, una data di conclusione di queste offerte operator attack.

A proposito di TIM, l’operatore ha annunciato una nuova serie di rimodulazioni per la rete fissa dal 1° settembre 2021.