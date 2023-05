TIM, problemi con internet in Italia oggi 30 Maggio 2023: la situazione

Proprio mentre stavamo battendo la notizia relativa all chiusura di TIMMUSIC, sono partite le segnalazioni provenienti da tutta Italia su alcuni disservizi che stanno interessando la rete TIM.

Come certificato dalla pagina DownDetector di TIM, il picco di segnalazioni si è registrato poco dopo le 10:30 e sebbene la situazione sembra in fase di risoluzione non mancano altre lamentele da parte degli utenti.

Nella fattispecie, da tutta Italia sono lamentati problemi con internet fisso e mobile, con totali blackout.

I disservizi a quanto pare si starebbero presentando a macchia di leopardo, ed infatti nel nostro caso non abbiamo lamentato interruzioni del servizio. Tuttavia, da Milano, Roma, Torino, Palermo, Napoli, Firenze, Bologna, Padova e Verona arrivano molte segnalazioni.

Ovviamente vi aggiorneremo appena arriveranno ulteriori dettagli sulla vicenda.