Tim, problemi con internet oggi 7 Dicembre in Italia: cosa sta succedendo

Pieno di segnalazioni oggi, lunedì 7 Dicembre, su DownDetector per gli utenti TIM. Da qualche minuto infatti nella pagina dedicata all'operatore telefonico sono tanti i clienti che lamentano disservizi con internet e la telefonia fissa.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, nella pagina Downdetector di TIM sono arrivate oltre 200 segnalazioni da tutta Italia, come mostriamo anche nella cartina presente in calce.

Il 56% degli utenti lamentano problemi con internet da rete fissa, il 23% invece disservizi con la telefonia fissa ed il 20% con la telefonia mobile.

Non è chiara la natura di questo TIM down, e da parte dell'operatore telefonico anche attraverso i canali social ufficiali (Twitter in primis) non sono arrivate molte indicazioni.

Come sempre, vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti del sito per fornirci ulteriori dettagli a riguardo e per permetterci di aggiornare la news.



Agiornamento 12:32 - A quanto pare i problemi sono in via di risoluzione, come sottolineato anche da DownDetector.