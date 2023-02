TIM down, problemi rete fissa oggi 5 febbraio 2023: giù anche PSN e Steam

Neanche il tempo di riprenderci dai problemi alle mail Libero e Virgilio che giungono nuove segnalazioni di malfunzionamento da tutta Italia. Stavolta, però, è il turno della rete fissa di TIM, che almeno in FTTC e FWA sta dando filo da torcere a parecchi utenti.

Le segnalazioni sono numerose e si è registrato un picco massiccio intorno alle 11:30 del 5 febbraio 2023, ma i problemi sembrano perdurare. Come sempre, aggiorneremo la notizia appena avremo novità o comunicati da parte dell'azienda.

Allo stato attuale chi è sotto rete Internet TIM con linea fissa potrebbe avere problemi nell'accesso alle pagine web, mentre alcuni servizi parrebbero funzionare in maniera parizale.

Sicuramente affetti dalla problematica la normale navigazione, l'accesso al PlayStation Network e a Steam, il client di Valve per giocare su PC e Steam Deck.

Per tenere traccia dell'andamento della situazione, potrete fare affidamento come sempre anche al portale DownDetector, di cui trovate un grafico aggiornato alle 12:30 in calce. Tuttavia, ricordiamo che questo servizio offre solo una visione parziale della situazione, trattandosi in larga parte di segnalazioni autonome da parte del pubblico.

Alle 12:45 il problema sembra tutt'altro che rientrato: si spera che entro la giornata il popolare operatore nazionale possa riuscire a riportare la connessione nelle case dei suoi utenti.