TIM propone ancora offerte Operator Attack Wonder da 9,99 Euro al mese: chi può accedervi

Mentre si parte con lo switch off del 3G TIM, il medesimo operatore telefonico continua a proporre ai clienti interessati alla portabilità e offerte della gamma TIM Wonder. In particolare si parla di TIM Wonder e Wonder Six, promozioni che partono da 9,99 Euro al mese e accessibili solamente in caso di passaggio da altri operatori rivali.

Come ripreso da MondoMobileWeb, la famiglia TIM Wonder è attiva da diverso tempo e include nella famiglia i piani Wonder e Wonder Six; il piano Wonder Four è stato invece disattivato. TIM Wonder Six include minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi numero nazionale, SMS senza limiti e 70 Giga di Internet in 4G (più 6 Giga in Roaming) a 9,99 Euro al mese. In questo caso, la portabilità potrà essere effettuata da operatori virtuali come Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, Tiscali, Spusu e altri brand secondari minori.

TIM Wonder, invece, include solamente minuti di chiamate illimitati e 50 Giga di rete mobile in 4G (assieme a 6 Giga in Roaming UE) al medesimo prezzo, ovvero 9,99 Euro al mese. Tuttavia, la portabilità sarà effettuabile soltanto da ho. Mobile e Lycamobile.

L’operatore di Luigi Gubitosi però mantiene valida una promozione che consente di ottenere SIM e prima mensilità già pagata, senza spendere alcun costo. C’è un costo di attivazione pari a 5 Euro al quale andranno aggiunti 20 Euro di traffico già incluso nella SIM, da consegnare al vettore che consegna la SIM; come detto, però, dai 20 Euro di credito residuo non verranno scalati i 9,99 Euro del primo pagamento. Allo stato attuale non è noto quando questa iniziativa si concluderà o quando le offerte Wonder scompariranno dal catalogo TIM.

Sempre a proposito di TIM, recentemente abbiamo visto dov’è disponibile l’offerta TIM Magnifica con fibra FTTH XGS-PON a 10Gbps.