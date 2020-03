TIM: nei prossimi giorni fibra fino a 200 Mbps in centinaia di nuovi comuni

Dopo aver donato 1600 cellulari e regalato quasi un mese di TIMVision a tutti, TIM continua a lavorare per garantire a tutti le migliore copertura internet possibile. L'operatore telefonico ha annunciato un'estensione dei piani in migliaia di nuovi comuni.

Nella pagina web dedicata proprio alle agevolazioni messe in campo in questo periodo d'emergenza, TIM annuncia che "stiamo accelerando il piano di copertura ultrabroadband, per aumentare il numero di famiglie e imprese raggiunte da fibra e internet veloce".

Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di internet fino a 200 Mega in centinaia di comuni. TIM invita coloro che hanno una connessione ADSL a verificare se il proprio comune è coperto dalla nuova rete ultrabroadband ed, in caso di risposta affermativa, chiamare il 187 per tutte le informazioni.

Sempre nello stesso paragrafo della pagina, TIM ha voluto rassicurare tutti i propri clienti che "i nostri tecnici, adeguatamente formati per rispettare tutte le norme di sicurezza, sono a disposizione per attivare nuove linee, per realizzare upgrade di velocità e per garantire assistenza".

Internet soprattutto nell'ultimo periodo è diventato quanto mai un bene di prima necessità per le molte persone che si stanno affidando agli strumenti di smart working per lavorare da casa, oltre agli studenti che seguono le lezioni da casa.