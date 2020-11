TIM: 'Puglia prima regione senza digital divide: fibra in tutte le case entro il 2021'

Il presidente della Puglia, Michele Emiliano, attraverso i propri account social ha annunciato che TIM cablerà in fibra tutta la regione nel giro di poche settimane. Il CEO di TIM, Luigi Gubitosi, ha rafforzato il proprio impegno e promesso che la Puglia sarà la prima regione d’Italia senza digital divide.

“Stiamo lavorando alla seconda e piano piano raggiungeremo tutte le regioni” ha affermato Gubitosi all’ANSA. TIM ha ampliato la copertura della banda ultralarga e l’ha portata in 3.000 comuni negli ultimi otto mesi, mentre solo ad Ottobre sono stati effettuati interventi di cablaggio in 283 comuni sul territorio nazionale. Secondo i dati diffusi dall’operatore telefonico, attualmente sono oltre 4.800 i comuni italiani in cui è possibile attivare un servizi a banda ultralarga. L’accelerata è stata anche dettata dalla pandemia di Coronavirus, che ha rafforzato la necessità di coprire l’intero territorio nazionale con le reti di nuova generazione.

Soddisfatto per questo annuncio il presidente Emiliano, il quale ha spiegato che Gubitosi, nel corso di un colloquio telefonico, “ mi ha garantito che entro la fine dell’anno la Puglia sarà la prima regione italiana totalmente connessa in fibra in tutte le case. Significa che nel giro di poche settimane tutte le scuole pugliesi potranno connettersi in Didattica a Distanza con le abitazioni degli studenti potendo ottemperare alla mia ordinanza n.413”.