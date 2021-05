TIM punta su DAZN: 70 milioni di investimenti per migliorare la qualità dello streaming

TIM ha annunciato nella giornata di ieri i risultati finanziari relativo al primo trimestre del 2021, nel corso del quale ha registrato ricavi per 3,8 miliardi di Euro. Il documento però ha anche fornito delle interessanti indicazioni sugli investimenti che l'operatore telefonico vuole mettere sul piatto per migliorare la qualità di DAZN.

Ricordiamo infatti che DAZN e TIM hanno siglato un accordo per la Serie A, e la società italiana farà anche da partner tecnologico.

La partnership abbraccia Timvision, su cui saranno proposte delle offerte ad hoc per DAZN. Il bacino di utenti potenziale è di 5 milioni di famiglie che attualmente si affidano al satellite, ma l'obiettivo è chiaramente di accelerare con la transizione alla banda ultralarga.

TIM e DAZN, dal loro canto hanno più volte spiegato che con questo accordo, che sarà attivo a partire da Luglio 2021, si intende anche superare il digital divide e quindi favorire la il processo di digitalizzazione del Paese.

Telecom Italia ha messo in conto 70 milioni di Euro per il 2021, da spalmare durante tutto l'anno, per implementare la tecnologia multicast che, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, è in grado di proporre una qualità maggiore dello streaming pari a quella offerta via satellite da Sky.