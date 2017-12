TIM regala 10 Euro di credito sulla ricarica online

TIM come molti altri operatori italiani, sta puntando massicciamente sulla ricarica online, per incentivare i propri clienti ad utilizzare questo strumento molto comodo.

L'operatore blu, infatti, ha annunciato il lancio di una nuova promozione che permetterà a coloro che sono in possesso di una SIM TIM di ricevere 10 Euro di credito omaggio per ogni ricarica effettuata su TIM.it, m.tim.it, Timinternet e dall'App MyTIM Mobile tra Martedì 5 Dicembre e Mercoledì 6 Dicembre entro e non oltre le 23:59.

Rientreranno nella promozione solo coloro che effettueranno una ricarica di almeno 30 Euro. Per i 10 Euro in omaggio bisognerà effettuare, nei trenta giorni successivi alla prima, un'altra ricarica di importo uguale o superiore a 30 Euro.

Ciò vuol dire che, dopo la ricarica effettuata tra oggi e domani, gli utenti riceveranno un codice sconto via mail o SMS, che bisognerà utilizzare nei trenta giorni successivi su PC o mobile su un'altra ricarica da 30 Euro. Il coupon andrà inserito nel campo dedicato, e bisognerà cliccare sul pulsante "Calcola".

Terminato il processo, sulla SIM si riceverà prima la ricarica da 30 Euro, e successivamente il credito omaggio.

La promozione è accessibile una sola volta per SIM. Il codice, ovviamente, è univoco e non può essere utilizzato più volte.