TIM regala accesso al 5G per tre mesi a nuovi clienti, ma attenzione

TIM continua a promuovere l’attivazione di offerte mobili con accesso al 5G tramite iniziative promozionali. Se a metà dicembre abbiamo parlato dei Giga senza limiti in 5G a un prezzo speciale per un numero limitato di utenti, oggi arriva la proroga della Promo 5G gratis per 3 mesi dedicata ai nuovi clienti.

Come ripreso da MondoMobileWeb, TIM ha rilanciato una campagna SMS dedicata con un messaggio simile al seguente: “Promo 5G Gratis x 3 mesi è attiva, Con il tuo nuovo smartphone puoi provare l’esperienza della navigazione con la Rete 5G di TIM. La promozione ti abilita gratuitamente i giga della tua offerta TIM alla velocità di navigazione 5G Con il 5G potrai avere prestazioni 10 volte superiori a quelle attuali: maggior velocità di download, minor latenza, banda ultralarga e maggiore capacità e qualità di connessione. Verifica la copertura su tim.it”

L’offerta si attiva automaticamente quando il cliente TIM inserisce la nuova SIM in uno smartphone 5G acquistato presso i punti vendita dell’operatore. Dopo i tre mesi a costo zero arriverà un altro SMS che propone l’attivazione di un’altra promozione 5G a pagamento, senza vincoli, per continuare a sfruttare la rete mobile di quinta generazione. Naturalmente, è necessario assicurarsi che l’operatore copra il proprio comune.

Che velocità si raggiungono con questa promozione? In download il massimo è fissato a 2 Gbps, mentre in upload si assesta tra 150 Mbps e 300 Mbps a seconda della qualità della copertura e del piano tariffario a cui si è iscritti.

Se il passaggio a TIM per sfruttare la “Promo 5G Gratis per 3 mesi” è di vostro interesse, ecco le offerte di portabilità TIM di dicembre 2022.