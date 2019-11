TIM regala un buono Amazon da 100 Euro per il Black Friday

TIM ha annunciato oggi le offerte del Black Friday. L'operatore telefonico permetterà di acquistare i migliori smartphone di Samsung, Apple, LG ed Huawei con zero anticipo e rate a partire da 5 Euro fino a 25 Euro per 30 mesi.

Inoltre, con la formula Smart Cash sarà anche possibile acquistare i dispositivi a partire da 69 Euro, direttamente con conto corrente o carta di credito.

Tra le offerte del Black Friday si aggiunge quella valida fino all'8 Dicembre in tutti i negozi TIM, che consente di acquistare il Galaxy S10e a 10 Euro al mese e zero anticipo, con oltre 450 Euro di sconto rispetto al prezzo di listino.

Per gli iscritti TIM Party è disponibile anche un concorso per vincere un buono regalo da 100 Euro, ogni giorno, tramite la pagina dedicata. E' anche possibile scegliere i dispositivi Samsung Galaxy A50 ed Oppo Reno 2Z con anticipo zero a soli 5 Euro al mese.

Gli under 30 che attiveranno TIM Young avranno incluso il 5G. La promozione include a 14,90 Euro al mese 60 gigabyte di traffico e dati illimitati per social, chat e musica, oltre a minuti ed sMS illimitati verso tutti, a cui si aggiunge TIMMusic Platinum. Sull'applicazione MyTIM è anche disponibile la promozione che permette di provare le nuove Card di TIM in base alle proprie passioni e navigare sulle app preferite senza consumare giga.

Per coloro che si recheranno all'estero per le feste, TIM ha in programma il lancio di "Pass Mondo", che permette di ottenere a 30 Euro 2 gigabyte di internet, 100 minuti e 100 SMS nei pesi extraeuropei.