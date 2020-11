TIM regala due settimane di Disney+ ai suoi clienti per Natale

E' già Natale in casa TIM. L'operatore telefonico ha annunciato che dal 27 Novembre all'8 Dicembre 2020, ad alcuni clienti sarà data la possibilità di attivare due settimane di Disney+ in regalo. La notizia è stata riportata dai colleghi di MondoMobileWeb.

A quanto pare, l'iniziativa sarà rivolta agli utenti che hanno attivo un servizio di internet fisso e mobile ma che non hanno sottoscritto un'offerta comprensiva di Disney+.

La richiesta dovrà essere effettuata direttamente attraverso il sito web di TIM, che predisporrà una pagina ad hoc in cui inserire i dati richiesti ed ottenere i 14 giorni di Disney+ gratuiti. Un aspetto interessante è che al termine di tale periodo promozionale, l'abbonamento si disattiverà in automatico e non richiederà alcuna azione per evitare addebiti non previsti.

L'offerta può essere riscattata anche dagli ex clienti Mondo Disney+ e Mondo Intrattenimento: in questo caso al termine delle due settimane sarà possibile nuovamente sottoscrivere Mondo Disney+ al prezzo di 4,99 Euro, senza primo mese gratis.

Insomma, TIM guarda anche all'intrattenimento domestico con una promozione sicuramente interessante, vista l'elevata mole di contenuti presenti su Disney+.

Per farvi un'idea vi rimandiamo alla nostra notizia in cui mostriamo tutte le aggiunte a Disney+ di Novembre: questo mese segnaliamo Big, Man vs Shak e Ralph Spacca Internet.