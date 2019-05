TIM regala Giga Illimitati per la Festa della Mamma, come richiederli

Come da protocollo quando ci si avvicina a queste ricorrenze, TIM ha deciso di regalare ai propri clienti Gigabyte Illimitati di internet per tre giorni, in occasione della Festa della Mamma. L'iniziativa riprende quella proposta ad inizio aprile, anche per quanto riguarda il funzionamento.

La promozione infatti è aperta ai primi 100 mila clienti iscritti al nuovo programma di fedeltà Tim Party, e prevede l'attivazione dell'omaggio entro 48 ore dalla richiesta, che deve essere effettuata tramite la pagina personale di Tim Party entro il 13 Maggio 2019.

Fino al 12 Maggio è anche attiva un'altra iniziativa, che dà la possibilità di vincere un Huawei P30.

Per coloro che attivano l'offerta TIM 60+ Senza Limiti con carta di credito, conto corrente o TIM Pay, l'operatore telefonico regalerà il primo mese, e l'offerta potrà essere attivata senza alcun sovrapprezzo o costo di attivazione. Come suggerisce il nome, l'offerta è rivolta agli over 60 ed include 4 gigabyte di traffico dati, chat senza limiti, minuti illimitati e Doctor Tim Mobile a 12 Euro al mese.

Sempre tornando alla Festa della Mamma, TIM mette a disposizione di coloro che vogliono regalare i fiori alla propria mamma un buono sconto da 15 Euro da spendere sul sito di Interflora.