TIM regala l'opzione E-Learning Card: giga illimitati sulle piattaforme di didattica

Parte da oggi la nuova iniziativa "E-Learning Card" di TIM, che può essere attivata gratuitamente attraverso il sito web TIMParty. Come suggerisce il nome, si tratta di un'opzione che consente di navigare illimitatamente da mobile sulle principali piattaforme di didattica online.

TIM ha sottolineato che attraverso questa iniziativa intende supportare la didattica a distanza che soprattutto durante il periodo di pandemia è diventata sempre più importante in quanto ha consentito a milioni di studenti di completare con successo l'anno scolastico.

I giga non saranno conteggiati sulle principali piattaforme di didattica a distanza, tra cui WeSchool powered by TIM, Office 365 Education A1, Google Suite for Education. Nel comunicato stampa, inoltre, l'operatore telefonico ha osservato che si baserà su tutte le piattaforme indicate sul sito del Ministero dell'Istruzione, ecco perchè è comunque consigliabile attenersi alla pagina dedicata per tutte le informazioni del caso.

TIM, inoltre, nella pagina ha indicato che sarà possibile godere di 5 gigabyte di internet al mese per la navigazione da tutti i paesi dell'Unione Europea. L'operatore ha comunque sottolineato che durante l'emergenza sanitaria ha messo in campo “numerose iniziative per cittadini, imprese e Istituzioni con l’obiettivo di facilitare la vita quotidiana”, tra cui il potenziamento della banda ultralarga fino a 200Mbps in centinaia di nuovi comuni.