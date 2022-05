TIM regala pacchetto minuti, messaggi e Giga illimitati ad alcuni clienti: attenti a SMS!

In attesa delle rimodulazioni TIM di maggio 2022, l’operatore telefonico italiano ha ben pensato di avviare una campagna che attiverà ad alcuni clienti un pacchetto dati illimitato, dalle chiamate al traffico Internet: TIM Ten Go Senza Limiti XL sta per arrivare in regalo, attenti agli SMS!

Come segnalato da MondoMobileWeb a partire da fonti da loro verificate, TIM starebbe inviando un messaggio come il seguente ad alcuni clienti selezionati: “Per te Giga, Minuti e SMS illimitati a 17,99 euro al mese, il primo mese GRATIS e senza costi di attivazione! Per info e attivazione, verificando prima condizioni e costi, clicca qui oppure vieni in Negozio TIM. Entro i primi 30 giorni di fruizione gratuita, puoi disattivare senza costi la nuova offerta in promozione e mantenere la tua offerta attuale”.

Si evince, pertanto, che in caso di ricezione di questo SMS i clienti potranno attivare un mese gratuito di TIM Ten Go Senza Limiti XL con chiamate, messaggi e Giga senza limiti in 4G a massimo 150 Mbps in download per provare il piano e le sue performance, optando eventualmente per l’attivazione dopo il test. Quest’ultima dovrà essere effettuata presso punti vendita TIM o sul sito dell’operatore stesso; quindi, non va temuta una attivazione improvvisa una volta trascorso il mese di utilizzo gratuito. Inoltre, questa iniziativa non modificherà il piano tariffario del cliente.

Rimanendo nel settore della telefonia, giusto ieri Kena ha rinnovato un’offerta mobile da 5,99 Euro al mese.